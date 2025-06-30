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Трамп посетит открытие центра мигрантов, окруженного болотами с аллигаторами

Президент США Дональд Трамп примет участие в открытии центра содержания мигрантов, расположенного в удаленной болотистой местности, богатой аллигаторами. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп примет участие в открытии центра содержания мигрантов, расположенного в удаленной болотистой местности, богатой аллигаторами. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Трамп стремится ускорить процесс задержания и депортации мигрантов, отметив необходимость таких мер после массового нелегального пересечения границы во время администрации экс-лидера государства Джо Байдена.

Центр получил прозвище «Аллигатор Алькатрас» из-за своего расположения в Эверглейдс — большом субтропическом водно-болотном угодье, где обитают аллигаторы, крокодилы и питоны, передает агентство.

В Соединенных Штатах продолжаются волнения, связанные с курсом политики главы Белого дома Дональда Трампа, который после вступления в должность активно занялся вопросом нелегальной миграции.

Дональд Трамп ранее заявил, что знаменитая тюрьма для особо опасных преступников «Алькатрас», закрытая в 1963 году, вновь возобновит свою работу. Она известна своими суровыми условиями содержания и знаменитыми преступниками, которые в ней отбывали наказание. Почему эта тюрьма считалась самой страшной и кто в ней сидел — в материале «Вечерней Москвы».

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