ИКИ РАН: Магнитная буря уровня G1 накроет Землю 2 июля

По прогнозам исследователей, 30 июня и 1 июля магнитосфера спокойная, однако уже с 06:00 утра 2 июля она становится возбужденной и до 12:00 достигнет уровня G1. Отметим, что вероятность магнитных бурь в ближайшие два дня составляет как минимум 10%, тогда как 2 июля она повышается минимум до 30%.