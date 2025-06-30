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ИКИ РАН: Магнитная буря уровня G1 накроет Землю 2 июля

В начале июля 2024 года магнитосфера достаточно неспокойная, но выше уровня G1 она не поднимется.

Источник: Комсомольская правда

Ожидается, что в среду, 2 июля, Землю накроет магнитная буря уровня G1. Об этом сообщают сотрудники лаборатории ИКИ РАН на официальном сайте.

По прогнозам исследователей, 30 июня и 1 июля магнитосфера спокойная, однако уже с 06:00 утра 2 июля она становится возбужденной и до 12:00 достигнет уровня G1. Отметим, что вероятность магнитных бурь в ближайшие два дня составляет как минимум 10%, тогда как 2 июля она повышается минимум до 30%.

В начале июля 2024 года магнитосфера будет неспокойной, но выше уровня G1 она не поднимется. Магнитные бури стоит ожидать как 2 июля, так и 10−11 числа.

Как KP.RU писал ранее, риски крупных вспышек на Солнце, которое прошло максимум активности, и магнитных бурь на Земле будут сохраняться еще 2−3 года. По словам ученых, согласно полученным данным, максимум текущего 25-го цикла уже пройден.