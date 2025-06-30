В мэрии Омска прокомментировала ситуацию с аварийным домом на Молодогвардейской

В администрации Омска прокомментировали ситуацию с домом № 27 по улице Молодогвардейской. Как рассказали в мэрии, дом был официально признан непригодным для проживания в 2024 году. Однако он не вошел в региональную программу расселения аварийного жилья, поскольку решение об этом было принято позже установленного срока отбора объектов.