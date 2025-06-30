Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Омска прокомментировала ситуацию с аварийным домом на Молодогвардейской

Здание № 27 было признано аварийным еще в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Омска прокомментировали ситуацию с домом № 27 по улице Молодогвардейской. Как рассказали в мэрии, дом был официально признан непригодным для проживания в 2024 году. Однако он не вошел в региональную программу расселения аварийного жилья, поскольку решение об этом было принято позже установленного срока отбора объектов.

Специалисты администрации совместно с управляющей компанией проводят мониторинг состояния здания. Последнее обследование дома было осуществлено 28 июня 2025 года.

В мэрии также напомнили, что обязанность по расселению этого дома возложена на городские власти решением суда, вынесенным 1 мая текущего года. Расселение начнется сразу после поступления финансирования в департамент жилищной политики.

До завершения процесса собственники жилья могут воспользоваться помещениями из маневренного фонда. Для этого необходимо обратиться в департамент жилищной политики администрации города Омска по телефонам: 25−27−40, 25−15−20, 24−73−65.

Ранее мы писали, что из аварийного дома в поселке Биофабрика под Омском расселяют жильцов.