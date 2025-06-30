"Граммофоны, патефоны и вдохновение: фото со встречи с выдающимся хабаровским хореографом в стенах музея

Очередная встреча в камерной обстановке, пронизанная искренностью, собрала аншлаг. Разговор-экскурсия с музыкантом, чей талант расцветает в нашем городе, коснулся множества тем: призвание музыканта, магия создания музыки для театральных подмостков, секреты подбора идеальной песни для хора, где каждый голос уникален и многое другое. Как всегда, гостей ждал интерактив с неутомимой Юлией Киселевой, поющей ведущей. А темы для разговора рождались в живом диалоге с экспонатами и бесценной фонотекой музея «Мир говорящих машин».