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"Граммофоны, патефоны и вдохновение: фото со встречи с выдающимся хабаровским хореографом в стенах музея

«Ни одно телешоу не заинтересовалось бы мной», — сказала музыкальный руководитель одного из самых душевных театров Хабаровска — ТЮЗа.

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Но там, где телевизионные софиты равнодушно скользят мимо, «Мир говорящих машин» разглядел талант и распахнул двери для Елены Кретовой — педагога по вокалу, хормейстера и вдохновенного творца музыки.

Очередная встреча в камерной обстановке, пронизанная искренностью, собрала аншлаг. Разговор-экскурсия с музыкантом, чей талант расцветает в нашем городе, коснулся множества тем: призвание музыканта, магия создания музыки для театральных подмостков, секреты подбора идеальной песни для хора, где каждый голос уникален и многое другое. Как всегда, гостей ждал интерактив с неутомимой Юлией Киселевой, поющей ведущей. А темы для разговора рождались в живом диалоге с экспонатами и бесценной фонотекой музея «Мир говорящих машин».