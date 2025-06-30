Минниханов прокомментировал впервые прошедший в Казани VK Fest

Глава Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал прошедший в Казани VK Fest. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.
По словам Минниханова, мероприятие впервые прошло в столице Татарстана. Он поинтересовался у жителей, понравился ли им VK Fest. Раис республики надеется, что местная молодежь осталась довольной.
«Это было круто! Спасибо Рустам Нургалиевич, за одобрение этого фестиваля», — написали комментарий под постом Минниханова в его телеграм-канале.
Напомним, в эти выходные прошли День молодежи и VK Fest. Премьер-министр Алексей Песошин призывал усилить меры безопасности на массовых мероприятиях в Татарстане. В связи с этим было запрещено движение маломерных судов и перекрывали ряд улиц.