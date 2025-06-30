В Самаре установилась аномально холодная погода: прогноз на ближайшие дни

В Самаре и области наблюдается нехарактерная для лета погода синоптики фиксируют устойчивое похолодание и продолжительные дожди, которые продолжаются уже более двух недель. По данным метеорологов, такие условия соответствуют климатической норме начала осени.
Прогноз погоды в Самаре на неделю:
Температура ночью: опускается до +10°C.
Дневная температура: не превышает +25°C.
Ощущается как: на 3−4 градуса холоднее из-за сильного ветра.
Осадки: ежедневные дожди.
Причины аномальной погоды в Самарской области.
Метеорологи объясняют текущие погодные условия:
Циклонической активностью;
Сезонными климатическими изменениями;
Влиянием арктических воздушных масс.
Последствия для региона:
Ускоренный рост грибов в лесах Самарской области;
Ухудшение дорожных условий из-за продолжительных осадков;
Необходимость использования теплой одежды в вечернее время.
Эксперты отмечают, что подобные погодные аномалии не представляют угрозы, но рекомендуют жителям учитывать текущие условия при планировании поездок.
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