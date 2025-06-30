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В Самаре установилась аномально холодная погода: прогноз на ближайшие дни

В Самаре и области наблюдается нехарактерная для лета погода синоптики фиксируют устойчивое похолодание и продолжительные дожди, которые продолжаются уже более двух недель.

В Самаре и области наблюдается нехарактерная для лета погода синоптики фиксируют устойчивое похолодание и продолжительные дожди, которые продолжаются уже более двух недель. По данным метеорологов, такие условия соответствуют климатической норме начала осени.

Прогноз погоды в Самаре на неделю:

Температура ночью: опускается до +10°C.

Дневная температура: не превышает +25°C.

Ощущается как: на 3−4 градуса холоднее из-за сильного ветра.

Осадки: ежедневные дожди.

Причины аномальной погоды в Самарской области.

Метеорологи объясняют текущие погодные условия:

Циклонической активностью;

Сезонными климатическими изменениями;

Влиянием арктических воздушных масс.

Последствия для региона:

Ускоренный рост грибов в лесах Самарской области;

Ухудшение дорожных условий из-за продолжительных осадков;

Необходимость использования теплой одежды в вечернее время.

Эксперты отмечают, что подобные погодные аномалии не представляют угрозы, но рекомендуют жителям учитывать текущие условия при планировании поездок.

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