Ее дети чудом выжили: в Башкирии в перевернувшейся «Гранте» погибла женщина, четверо несовершеннолетних травмированы

Вчера вечером, 29 июня, в Балтачевском районе Башкирии в селе Ташлы-Елга (на 57-м километре автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда) произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали пресс-служба региональной Госавтоинспекции и глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Согласно предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем Lada Granta не справилась с управлением, и автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия водитель погибла на месте до прибытия медиков. В машине находились трое ее детей и племянница. Все дети с ушибами были доставлены в Балтачевскую центральную районную больницу.
— Трое детей в состоянии средней тяжести будут продолжать лечение в этой больнице, одному ребенку требуется медпомощь специалистов РДКБ. Сегодня его доставят в Уфу, — рассказал Рахматуллин.
По факту трагедии назначили проверку, будет проведен ряд экспертиз.
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