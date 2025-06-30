Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ее дети чудом выжили: в Башкирии в перевернувшейся «Гранте» погибла женщина, четверо несовершеннолетних травмированы

Жительница Башкирии погибла в ДТП на глазах у детей.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 29 июня, в Балтачевском районе Башкирии в селе Ташлы-Елга (на 57-м километре автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда) произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали пресс-служба региональной Госавтоинспекции и глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Согласно предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем Lada Granta не справилась с управлением, и автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия водитель погибла на месте до прибытия медиков. В машине находились трое ее детей и племянница. Все дети с ушибами были доставлены в Балтачевскую центральную районную больницу.

— Трое детей в состоянии средней тяжести будут продолжать лечение в этой больнице, одному ребенку требуется медпомощь специалистов РДКБ. Сегодня его доставят в Уфу, — рассказал Рахматуллин.

По факту трагедии назначили проверку, будет проведен ряд экспертиз.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.