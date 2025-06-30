Ее дети чудом выжили: в Башкирии в перевернувшейся «Гранте» погибла женщина, четверо несовершеннолетних травмированы

Согласно предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем Lada Granta не справилась с управлением, и автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия водитель погибла на месте до прибытия медиков. В машине находились трое ее детей и племянница. Все дети с ушибами были доставлены в Балтачевскую центральную районную больницу.