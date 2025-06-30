Стал известен индекс роста тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 для Хабаровского края

С 1 июля 2025 года в России произойдёт плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ № 3287-р, опубликованном в ноябре прошлого года.
Согласно документу, для Хабаровского края установлен индекс роста тарифов в размере 10,2%. Это значение ниже среднего по стране, который составит около 12%, однако превышает уровень индексации 2024 года.
Повышение коснётся основных коммунальных услуг, включая водоснабжение, отопление, газо- и электроснабжение. Конкретные тарифы будут утверждены региональными властями в соответствии с федеральным индексом.
Как отмечают специалисты, масштаб индексации зависит от уровня износа инфраструктуры, темпов инфляции и необходимости модернизации ЖКХ. По данным Минстроя, во многих регионах требуется обновление инженерных сетей.