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Акция по профилактике ВИЧ и гепатитов прошла на набережной Хабаровска

100 участников прошли бесплатное анонимное экспресс-тестирование.

Источник: Комсомольская правда

В рамках Недели профилактики употребления наркотических средств специалисты краевого центра «АнтиСПИД» провели масштабную просветительскую акцию на набережной Хабаровска. Желающие смогли проверить свое здоровье, а также задать интересующие вопросы специалистам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Во время акции 200 человек получили консультации о ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитах, 100 участников прошли бесплатное анонимное экспресс-тестирование. Все результаты анализов оказались отрицательными.

Медики напомнили, что лучшая профилактика социально значимых заболеваний включает отказ от рискованного поведения, всех вредных привычек, особенно внутривенного введения наркотических средств, ответственное и осознанное отношение к своему здоровью.

Центр «АнтиСПИД» продолжает проводить бесплатные консультации и тестирования в своих отделениях.