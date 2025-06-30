Акция по профилактике ВИЧ и гепатитов прошла на набережной Хабаровска

В рамках Недели профилактики употребления наркотических средств специалисты краевого центра «АнтиСПИД» провели масштабную просветительскую акцию на набережной Хабаровска. Желающие смогли проверить свое здоровье, а также задать интересующие вопросы специалистам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Во время акции 200 человек получили консультации о ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитах, 100 участников прошли бесплатное анонимное экспресс-тестирование. Все результаты анализов оказались отрицательными.
Медики напомнили, что лучшая профилактика социально значимых заболеваний включает отказ от рискованного поведения, всех вредных привычек, особенно внутривенного введения наркотических средств, ответственное и осознанное отношение к своему здоровью.
Центр «АнтиСПИД» продолжает проводить бесплатные консультации и тестирования в своих отделениях.