Акция по профилактике ВИЧ и гепатитов прошла на набережной Хабаровска

В рамках Недели профилактики употребления наркотических средств специалисты краевого центра «АнтиСПИД» провели масштабную просветительскую акцию на набережной Хабаровска. Желающие смогли проверить свое здоровье, а также задать интересующие вопросы специалистам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.