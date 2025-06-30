Россиянка помогла эвакуировать брата с Украины через добровольную сдачу в плен

Россиянка, пожелавшая остаться анонимной из соображений безопасности, сообщила, что ей удалось эвакуировать своего брата из Харькова в Россию через его запланированную сдачу в плен российским военным группировки «Север». Об этом она рассказала в понедельник, 30 июня.
По ее словам, она заранее связалась с Telegram-каналом «Северный ветер» и ботом «Сохрани себе жизнь», чтобы узнать о возможности сдачи родственника в плен. Она уточнила, что прямого общения с братом у нее не было, но к моменту его принудительной мобилизации у семьи уже был согласован с российскими силовиками план для быстрой сдачи в плен.
— У меня взяли первичные данные и началась кропотливая работа по эвакуации. Подробности мне не рассказывали, но там уже знали, что есть такой парень, который может принять правильное решение, — рассказала она.
Женщина отметила, что не может раскрывать детали операции, чтобы не поставить под угрозу ее дальнейшую работу и безопасность тех, кто знал о намерении ее брата сложить оружие.
— Я бы советовала украинским женщинам обращаться к ребятам в бот, бот называется у них «Сохрани себе жизнь», и, возможно, удастся узнать какую-то информацию, потому что с той стороны, насколько я знаю, ни с кем нет связи, и мы брата через ту сторону даже не пытались найти, — цитирует ее ТАСС.
Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали, что военнослужащие ВСУ связались с российскими бойцами через канал в мессенджере Telegram, чтобы сдаться в плен.