Россиянка помогла эвакуировать брата с Украины через добровольную сдачу в плен

По ее словам, она заранее связалась с Telegram-каналом «Северный ветер» и ботом «Сохрани себе жизнь», чтобы узнать о возможности сдачи родственника в плен. Она уточнила, что прямого общения с братом у нее не было, но к моменту его принудительной мобилизации у семьи уже был согласован с российскими силовиками план для быстрой сдачи в плен.