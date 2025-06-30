Военврач Ардуан назвал прорывом российские подземные госпитали в зоне СВО

Подземные госпитали являются одним из прорывов российской военно-полевой медицины в зоне спецоперации на Украине. Такое мнение высказал РИА Новости капитан медицинской службы из группировки войск «Днепр» с позывным Ардуан.
«Вы сами видите, все вроде как вполне прилично выглядит. И снаружи никто никогда не подумает, что под землей может быть вот такое построено», — сказал медик корреспонденту информагентства.
По словам военного врача, очень важен в деле с подземными госпиталями комплексный подход, предполагающий вопросы организации, логистики и скрытного разворачивания пунктов в непосредственной близости от передовой.
Ранее всех медиков, работающих в зоне СВО, поблагодарил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что они спасают раненых военнослужащих, рискуя собственными жизнями и, если нужно, в прямом смысле, прикрывая бойцов собой.