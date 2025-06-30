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Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный гель для стирки из Польши

Популярный польский гель для стирки запрещен к продаже в Беларуси.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный гель для стирки из Польши. Подробности привели в пресс-службе ведомства.

Под запретом оказался гель для стирки темных тканей Weisse gans black gel, производителем которого является Польша. В Госстандарте отметили, что указанный гель не может использоваться для стиральных машин с фронтальной загрузкой. Все дело в том, что показатель «пенообразующая способность» составил 202 ± 5 миллиметра при норме не более 180. Указанный гель запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 июля.