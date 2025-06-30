Самым креативным дворам Воронежской области выдадут гранты

— Бывает, что сами ТСЖ облагораживают двор, высаживают цветы, разбивают газоны… Такие инициативные коллективы и граждане помогают делать наш город и область комфортнее и красивее, — прокомментировал Евгений Бажанов, министр ЖКХ и энергетики Воронежской области. — Конечно, мы проводим системную работу по благоустройству. Но на местах, точечно, креативный подход и острый взгляд самих жильцов очень полезен.