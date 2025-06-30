Самым креативным дворам Воронежской области выдадут гранты

Воронежцы, которые самостоятельно благоустраивают свои дворы, смогут получить денежные гранты. Об этом рассказал министр ЖКХ и энергетики области Евгений Бажанов. По словам министра, в регионе немало энтузиастов, которые создают красоту вокруг себя.
— Бывает, что сами ТСЖ облагораживают двор, высаживают цветы, разбивают газоны… Такие инициативные коллективы и граждане помогают делать наш город и область комфортнее и красивее, — прокомментировал Евгений Бажанов, министр ЖКХ и энергетики Воронежской области. — Конечно, мы проводим системную работу по благоустройству. Но на местах, точечно, креативный подход и острый взгляд самих жильцов очень полезен.
Условия участия в конкурсе на получение гранта изложены в Постановлении Правительства Воронежской области от 15.04.2022 № 250 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на поощрение победителей открытого публичного конкурса “Жители области — за чистоту и благоустройство”.
В ближайшее время министерство ЖКХ расскажет подробнее о том, кто и как может побороться за грант.