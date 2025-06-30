Самарские учёные модернизировали фотонный вычислитель и обскакали нейросети

Учёные немного подправили оптический сигнал — сделали ему «фазовый ввод» (да, звучит как заклинание), благодаря чему устройство стало на 50% экономичнее по энергии, на 1% точнее в распознавании и проще в конструкции — а значит, ошибается реже.