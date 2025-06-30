Самарские учёные модернизировали фотонный вычислитель и обскакали нейросети

Представьте себе компьютер, который вместо проводов и байтов использует… свет. Нет, это не фокусник из цирка — это новая разработка учёных из Самарского университета им. Королёва.
Самарцы представили обновлённую версию аналоговой фотонной вычислительной системы, которая способна обрабатывать видеоданные в сотни раз быстрее привычных нейросетей.
Учёные немного подправили оптический сигнал — сделали ему «фазовый ввод» (да, звучит как заклинание), благодаря чему устройство стало на 50% экономичнее по энергии, на 1% точнее в распознавании и проще в конструкции — а значит, ошибается реже.
Демонстрация состоялась на территории технопарка «Саров» во время визита председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.
Проект реализуется в рамках программы Национального центра физики и математики при поддержке Минобрнауки и «Росатома».
Этот чудо-компьютер умеет анализировать видеопоток в реальном времени. Распознает объекты и изображения.
Обрабатывает данные от гиперспектрометров — сложных приборов, которые видят мир во всех спектрах.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.