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Самарские учёные модернизировали фотонный вычислитель и обскакали нейросети

Самарцы представили обновлённую версию аналоговой фотонной вычислительной системы, которая способна обрабатывать видеоданные в сотни раз быстрее привычных нейросетей.

Представьте себе компьютер, который вместо проводов и байтов использует… свет. Нет, это не фокусник из цирка — это новая разработка учёных из Самарского университета им. Королёва.

Самарцы представили обновлённую версию аналоговой фотонной вычислительной системы, которая способна обрабатывать видеоданные в сотни раз быстрее привычных нейросетей.

Учёные немного подправили оптический сигнал — сделали ему «фазовый ввод» (да, звучит как заклинание), благодаря чему устройство стало на 50% экономичнее по энергии, на 1% точнее в распознавании и проще в конструкции — а значит, ошибается реже.

Демонстрация состоялась на территории технопарка «Саров» во время визита председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Проект реализуется в рамках программы Национального центра физики и математики при поддержке Минобрнауки и «Росатома».

Этот чудо-компьютер умеет анализировать видеопоток в реальном времени. Распознает объекты и изображения.

Обрабатывает данные от гиперспектрометров — сложных приборов, которые видят мир во всех спектрах.

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