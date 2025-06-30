Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа на фоне угроз Трампа начала смотреть на Восток: Что придумали в ЕС

Politico: Европа устала от угроз Трампа и отворачивается от Запада.

Источник: Комсомольская правда

Европейский Союз вырабатывает новую стратегию в ответ на торговые угрозы со стороны администрации Дональда Трампа. Как сообщает Politico, Брюссель рассматривает возможность посмотреть на Восток и присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP), куда входят 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Поводом для такого шага стали планы США с 9 июля повысить тарифы на европейские товары до 50%, если стороны не достигнут торгового соглашения. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе недавнего саммита ЕС заявила, что сотрудничество с CPTPP может стать альтернативой нынешней системе международной торговли.

Объединённый экономический блок ЕС и CPTPP охватит 30% мировой торговли. По мнению сторонников этой инициативы, такое партнёрство способно реформировать глобальные торговые правила и преодолеть кризис Всемирной торговой организации, где уже несколько лет наблюдается институциональный паралич.

Прежде В пресс-службе Еврокомиссии пришли к выводу, что попытки главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен согласовать с сенатором Линдси Грэмом* новые санкционные ограничения в отношении российского энергетического экспорта могут подвести Европейский союз под 500% пошлины со стороны США.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше