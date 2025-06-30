Европейский Союз вырабатывает новую стратегию в ответ на торговые угрозы со стороны администрации Дональда Трампа. Как сообщает Politico, Брюссель рассматривает возможность посмотреть на Восток и присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP), куда входят 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Поводом для такого шага стали планы США с 9 июля повысить тарифы на европейские товары до 50%, если стороны не достигнут торгового соглашения. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе недавнего саммита ЕС заявила, что сотрудничество с CPTPP может стать альтернативой нынешней системе международной торговли.
Объединённый экономический блок ЕС и CPTPP охватит 30% мировой торговли. По мнению сторонников этой инициативы, такое партнёрство способно реформировать глобальные торговые правила и преодолеть кризис Всемирной торговой организации, где уже несколько лет наблюдается институциональный паралич.
Прежде В пресс-службе Еврокомиссии пришли к выводу, что попытки главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен согласовать с сенатором Линдси Грэмом* новые санкционные ограничения в отношении российского энергетического экспорта могут подвести Европейский союз под 500% пошлины со стороны США.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.