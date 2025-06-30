Европа на фоне угроз Трампа начала смотреть на Восток: Что придумали в ЕС

Европейский Союз вырабатывает новую стратегию в ответ на торговые угрозы со стороны администрации Дональда Трампа. Как сообщает Politico, Брюссель рассматривает возможность посмотреть на Восток и присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP), куда входят 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.