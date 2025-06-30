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Главные новости 30 июня 2025 года

Последние новости за сегодня — 30 июня 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 июня 2025

В Иране ожидали более мощных ударов США по ядерным объектам

Источник: Reuters

The Washington Post со ссылкой на источник из разведки США сообщает, что иранские чиновники в перехваченных переговорах выражали удивление тем, что атаки американцев на ядерную инфраструктуру были менее мощными, чем они ожидали. В Пентагоне объясняют такие заявления тем, что в Иране пока не полностью оценили ущерб, нанесенный бомбардировкой.

В Белоруссии выявили группу, планировавшую взрывы стратегических объектов

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии отчитался об удачном завершении многоходовой операции «Гарпун». Сотрудники ведомства разоблачили группу диверсантов, которая намеревалась нанести удары по стратегическим объектам республики с помощью ударных БПЛА. Организатор диверсионной команды, готовящей дроны, находился за границей.

Стало известно, как сенатор Грэм убедил Трампа ударить по Ирану

Источник: AP 2024

Сенатор Линдси Грэм сыграл существенную роль в убеждении президента США Дональда Трампа в необходимости нанесения удара по ядерным объектам Ирана. Как выяснила The Wall Street Journal, Грэм заявил американскому лидеру, что атака исправит ущерб, нанесенный выводом войск из Афганистана. Также Грэм использовал терминологию гольфа — любимого вида спорта Трампа.

Трамп допустил, что Иран имел четыре ядерных объекта, а не три

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп считает, что Иран ядерная инфраструктура Ирана могла состоять не из трех основных объектов, а четырех. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. Рассказывать подробнее о неизвестной ранее локации, связанной с ядерными разработками, политик не стал.

Канада отменит налог на цифровые услуги из-за торговой сделки с США

Власти Канады аннулируют налог на цифровые услуги (DST), которые платят технологические компании с доходов от канадских пользователей. Причина отмены налогового сбора — ожидание переговоров по торговому соглашению с США. Предварительно, обсуждение торговой сделки между странами возобновится с 21 июля.

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