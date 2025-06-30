Главные новости 30 июня 2025 года

The Washington Post со ссылкой на источник из разведки США сообщает, что иранские чиновники в перехваченных переговорах выражали удивление тем, что атаки американцев на ядерную инфраструктуру были менее мощными, чем они ожидали. В Пентагоне объясняют такие заявления тем, что в Иране пока не полностью оценили ущерб, нанесенный бомбардировкой.