Нижегородцам грозит «дерматит дачника». Такая сыпь может появиться после кошения травы, подвязывания кустов или прополки, предупредила дерматолог Татьяна Варенова. Ее слова приводит главред ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.
Со слов специалиста, сок практически любой травы резко повышает чувствительность кожи к УФ-лучам. Под воздействием солнца попавший на кожу сок вызывает воспаление и приводит к сыпи, которая может развиться уже в течение суток.
При этом такое характерно не только для борщевика, но и в целом для растений с высоким содержанием фуранокумаринов: это петрушка, сельдерей, морковь, рута душистая, лайм.
Чтобы избежать фитофотодерматитов, врач Варенова рекомендует не косить траву в период максимальной солнечной активности — с 11.00 до 17.00, а также защищать одеждой все участки кожи.
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