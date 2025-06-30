Торегали Тореали уходит со сцены

Торегали не раз оказывался в центре громких скандалов. Так, он вызвал общественный резонанс, плюнув в рот мальчику — якобы по старинной казахской традиции передачи таланта. В 2019 году певца задержали за вождение в состоянии наркотического опьянения. Его арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет.