Торегали Тореали уходит со сцены

Своим заявлением исполнитель поделился с подписчиками в Instagram*. Это была первая публикация певца в соцсети за целых полгода.
«Все. Я все бросаю. Сцену. Камеру. Песни. Свет. Следующий шаг — тишина», — заявил Тореали.
Следующий пост исполнителя снова оставил поклонников в раздумьях. При этом комментарии на обоих публикациях отключены.
«В простых вещах есть глубокая истина. Аромат солнца. Смех ребенка. Черный хлеб. День без музыки. Беззвучное утро. В такие моменты сердце снова дышит», — написал певец.
Последнее время Торегали Тореали крайне редко появляется на публике и в соцсетях. В марте его отец сообщил об отмене концертов певца в марте по состоянию здоровья. Подробностей он не сообщил, но попросил поклонников помолиться о нем.
В начале июня Тореали засветился в Instagram у своей сестры. Он приехал к родным с подарками, чтобы поздравить племянницу с «тұсау кесу».
Торегали не раз оказывался в центре громких скандалов. Так, он вызвал общественный резонанс, плюнув в рот мальчику — якобы по старинной казахской традиции передачи таланта. В 2019 году певца задержали за вождение в состоянии наркотического опьянения. Его арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет.
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.