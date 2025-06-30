Стало известно, что обязательно нужно сделать 30 июня

На Руси в этот день проводили празднества в честь Ярилы — древнеславянского бога Солнца, любви и весеннего плодородия. Наши предки собирались для совместных гуляний, разводили костры и совершали обрядовые действия. В частности, существовал обычай омовения ключевой водой для исцеления от хворей.