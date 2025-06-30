Стало известно, что обязательно нужно сделать 30 июня

Православная церковь 30 июня чтит память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. В народном календаре этот день называют Мануил Солнцестой.
На Руси в этот день проводили празднества в честь Ярилы — древнеславянского бога Солнца, любви и весеннего плодородия. Наши предки собирались для совместных гуляний, разводили костры и совершали обрядовые действия. В частности, существовал обычай омовения ключевой водой для исцеления от хворей.
Считается благоприятным периодом для новых проектов, дальних поездок и смены места жительства. Удачным будет визит к парикмахеру или приобретение новых предметов гардероба и обуви.
Не следует пребывать в уединении, дабы не навлечь невзгоды. Нежелательно также посещение лесных массивов и приближение к речным потокам или озёрам.
Уточняется, что дождь в этот день сулит снежную зиму. Появление вечерней радуги предвещает тёплое и безветренное лето.
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