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В Хабаровском крае поднимут зарплату всем бюджетникам с 1 июля 2025

Повышение проводится в рамках реализации задач по росту реальных доходов населения и выравниванию оплаты труда в бюджетном секторе.

Источник: Reuters

С 1 июля 2025 года в Хабаровском крае произойдёт второе за год повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в ходе расширенного заседания краевого правительства.

Повышение затронет почти 61 тысячу человек. Сотрудники, включённые в категории, установленные «майскими» указами Президента — учителя, врачи, воспитатели, работники культуры, физической культуры и социальной сферы — получат прибавку в размере 6%.

Бюджетники, чья зарплата не зависит от МРОТ и не входит в указанные категории, такие как пожарные, специалисты МФЦ, сотрудники служб занятости, ветеринарных учреждений и водители, получат повышение на 12%.

Предстоящее увеличение станет уже вторым этапом в 2025 году. Ранее, в январе, в регионе были проиндексированы зарплаты бюджетников на 10% и 4% в зависимости от категории.

Повышение проводится в рамках реализации задач по росту реальных доходов населения и выравниванию оплаты труда в бюджетном секторе, добавил глава региона.