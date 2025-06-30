Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На месте дорожных работ в Башкирии водитель не справился с управлением и разбился насмерть

В Башкирии на месте дорожных работ разбился насмерть водитель Kia Cerato.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 30 июня, в Бураевском районе Башкирии на первом километре автодороги Челкаково-Бураево произошло смертельное ДТП. Подробности рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Как следует из предварительной информации, 34-летний местный житель за рулем Kia Cerato не справился с управлением на участке, где ведутся дорожные работы. Водитель наехал на насыпь из песчано-гравийной смеси, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии мужчина погиб на месте до прибытия медиков.

— По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, — сообщает дорожная полиция.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.