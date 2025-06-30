На месте дорожных работ в Башкирии водитель не справился с управлением и разбился насмерть

Как следует из предварительной информации, 34-летний местный житель за рулем Kia Cerato не справился с управлением на участке, где ведутся дорожные работы. Водитель наехал на насыпь из песчано-гравийной смеси, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии мужчина погиб на месте до прибытия медиков.