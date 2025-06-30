Россиянам объяснили, сколько воды в день надо пить на самом деле

Балан подчеркнула, что установленную норму употребления в 30 миллилитров на 1 килограмм веса подтверждают исследования. Она обратила внимание на то, что дневная норма воды зависит от многих особенностей, но ее среднее значение колеблется от 1,5 до 1,8 литра в день. При этом фельдшер указала, что большую роль играет не только количество воды, но и ее качество, ведь с возрастом защитные функции организма ослабевают, поэтому пожилым людям следует исключить из рациона жесткую воду. Прежде всего, по словам собеседницы издания, нужно исключить во время готовки и простого питья водопроводную воду, поскольку она содержит остатки хлора и различные примеси, провоцирующие болезни почек.