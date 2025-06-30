Россиянам объяснили, сколько воды в день надо пить на самом деле

Каждый человек должен выпивать ежедневно достаточное количество воды. Фельдшер Наталья Балан в беседе с «Российской газетой» рассказала, сколько воды надо пить и можно ли ее чем-то заменить.
Как заметила специалист, общее количество воды в организме человека варьируется от 55 до 65% в зависимости от роста и веса, а внутри клеток этот показатель доходит до 80%. Эксперт уточнила, что вода обеспечивает нормальное функционирование иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также улучшает обмен веществ, но в потреблении воды нужно соблюдать баланс, ведь большое ее количество может понизить уровень натрия в крови, вызвав тем самым состояние слабости, головные боли и отеки.
Балан подчеркнула, что установленную норму употребления в 30 миллилитров на 1 килограмм веса подтверждают исследования. Она обратила внимание на то, что дневная норма воды зависит от многих особенностей, но ее среднее значение колеблется от 1,5 до 1,8 литра в день. При этом фельдшер указала, что большую роль играет не только количество воды, но и ее качество, ведь с возрастом защитные функции организма ослабевают, поэтому пожилым людям следует исключить из рациона жесткую воду. Прежде всего, по словам собеседницы издания, нужно исключить во время готовки и простого питья водопроводную воду, поскольку она содержит остатки хлора и различные примеси, провоцирующие болезни почек.
Есть мнение, что кипяченая вода более полезна, но это миф, продолжила специалист. Она объяснила, что на стенках чайника остается известь, а сама вода теряет все полезные свойства. Балан утверждает, что намного лучше подходит фильтрованная вода, содержащая полезные микроэлементы. Польза соков и морсов не ставится под сомнение, но некоторые люди полностью заменяют ими обычную воду, и это большая ошибка, учитывая, что пакетированные соки обладают высоким гликемическим индексом из-за содержащегося в них большого количества сахара, а для морсов, в свою очередь, характерна повышенная кислотность, что может неблагоприятно отразиться на состоянии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредила эксперт.
Фельдшер также посоветовала пить квас с большой осторожностью в силу того, что в перечне противопоказаний к его употреблению, помимо сахарного диабета и цирроза печени, также есть пожилой возраст, и к тому же квас не рекомендуется употреблять при гипертонии, а повышенное давление является наиболее частой проблемой среди пожилых людей.
Наиболее безопасным напитком со вкусовой добавкой для пожилых людей считается чай, добавила Балан.
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