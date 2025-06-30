От совета старшего голова не заболит: откуда на Кавказе уважение к старшему поколению

На Кавказе и в Средней Азии особое уважение к старшему поколению. Этим традициям не один век. Старики с давних времен играют особую роль в сохранении адатов и воспитании молодежи.
О проблеме «отцов и детей» написано множество произведений классической русской литературы, о сложностях взаимоотношений старших и младших можно говорить и спорить бесконечно. Однако есть регионы, и к ним в первую очередь относятся Кавказ и Средняя Азия, где «громкие» слова несогласия или неповиновения молодые люди стараются произносить очень тихо, ибо нельзя перечить воле старших.
Этот негласный закон соблюдается до сих пор. Людям несведущим может показаться, что это сильно осложняет жизнь молодому поколению, ведь им необходимо знать все неписаные обычаи, помнить, как надо поступать в той или иной ситуации.
Однако все намного проще. Традиций и обычаев, регулирующих отношения между старшими и младшими, хоть и немало, но все они достаточно простые. Корреспондент «Вечерней Москвы» разбирался в них на примере ингушского народа, но адаты (совокупность обычаев и народной юридической практики в самых разнообразных сферах жизни, в том числе и семейной. — «ВМ») кавказских и азиатских народов схожи между собой.
Многие народы Кавказа, как бы это странно ни звучало, до сих пор сохраняют элементы родоплеменного строя. У некоторых этносов на протяжении практически всей истории отсутствовали сословия, классы, касты. Люди делились лишь на мужчин и женщин, старших и младших, родственников и земляков, кунаков и кровников, работающих и разбойствующих. По сути, они были равны между собой. Единственным законом, регулирующим отношения в обществе, чаще всего были неписаные правила из адатов, где особая роль отводилась старшим. Например, в ингушском обществе преобладала геронтократия — то есть власть старейшин.
Заместитель директора Ингушского государственного музея краеведения имени Мальсагова Заретхан Плиева отмечает, что в ингушском языке есть два понятия, чтобы охарактеризовать «человека в летах»: они переводятся как «большой» и «старый» и относятся как к мужчинам, так и к женщинам. Согласно национальным адатам, молодому человеку необходимо уважать всех людей в возрасте. Однако в Совет старейшин избирали только «больших» людей — с острым умом и положительным опытом решения различных проблем. К их мнению прислушивались все, люди брали на заметку их слова.
— Именно из этих людей, которых в ингушском языке называют «большими», избирались в Совет старейшин лучшие, более мудрые, инициативные. И если говорить о власти среди ингушей, то она принадлежала именно им. Старейшины решали вопросы народного суда. Они были своеобразным президиумом советов обществ (средневековые территориальные объединения, которые служили для условного административно-территориального разграничения ингушского этноса, при этом невесту молодой человек должен был привести из другого общества. — «ВМ»), объединенных родством и общей историей. Именно они решали вопросы по принятию или изменению адатов.
По словам Заретхан, аксакалы в старину составляли сердцевину всего ингушского общества. Именно эта группа людей на своих советах решала вопросы принятия новых норм, отмены адатов, объявления проклятия на нарушителей некоторых правил, например, тех, кто ворует невест.
— Также ингушская семейная иерархия составляла четыре поколения. Это прадедушки и прабабушки, дедушки и бабушки, взрослые мужчины и женщины — молодое поколение, а также их маленькие дети, — объясняет Заретхан. — Забота обо всех в семье ложилась на плечи самой старшей из женщин. Ее ласково и уважительно называли «нана», то есть «мать», она руководила всей женской частью семьи, а также отвечала за кухню. Именно поэтому эту часть дома называют материнской, то есть зоной ответственности наны.
Все женщины в доме в период существования понятия и феномена «большая семья» находились под руководством наны. Даже выйти за пределы дома они могли только с ее разрешения, оповестив при этом о цели: в свет, за водой или едой.
— Уважение младшего к старшему воспитывалось в человеке с рождения. Между детьми и родителями, между детьми и прародителями, а тем более между детьми и прадедушками и прабабушками, соблюдалась иерархия. То, что сказал самый старший, должно было беспрекословно исполняться, — отмечает Заретхан.
По словам Плиевой, когда «большие» люди шли на совет — решать какие-то важные вопросы, то каждый из них до этого обсуждал тему собрания со своей семьей. Он выслушивал мнения остальных мужчин и старших женщин и с учетом их взглядов формировал свое, которое озвучивал затем на Совете старейшин.
— Темой совета могло быть вступление в войну с агрессором, принятие новых адатов и многое другое, — объясняет Заретхан. — Таким образом старший из каждой семьи приносил свое предложение на совет общества. Обществами назывались не менее 12 поселений. Решение совета считалось недействительным, если старейшин было меньше.
По словам Плиевой, когда люди садились за стол — будь то собрание, свадьба или праздники, — их обязательно сажали таким образом, чтобы среди людей прочих поколений за каждым столом сидел самый старший по возрасту человек.
— И вот его слушали все. Он мог кому-то задавать вопросы, что-то обсуждать и так далее, но все остальные должны были внимательно слушать то, что он говорит, запомнить сказанное и уметь пересказать, не исказив ни единого слова, — объясняет Заретхан. — Таким образом шла передача информации. Также «большой» человек рассказывал сказки, легенды, фольклор. И если семья просто собиралась вместе вечером, опятьтаки слушали прежде всего старшего или того, кому он предоставлял слово.
По словам Плиевой, на свадьбах или других праздниках устраивали «ловзар», то есть «игры». В список потех входили танцы, джигитовка и другие развлечения.
— На этих весельях тоже обязательно на почетном месте сидели самые «большие» люди, а кто-то из второго поколения взрослых мужчин командовал ходом мероприятия. Если устраивались танцы, то один из взрослых мог взять в руку трость, палку или иной предмет и указать им на определенного юношу или девушку, приглашая их в танцевальный круг. Подобные мероприятия проводились достаточно часто, — объясняет Заретхан. — Это были не только свадьбы, но и приезд гостей или возвращение путников, которые, к примеру, ездили за товарами по Шелковому пути в Миср (Египет) или Индокитай, где главным торговым центром, который посещали все ингуши, был Сикким (ныне — один из штатов Индии).
Но из всех правил всегда бывают исключения. Например, в Совет старейшин могли включить молодого человека, если считали его опыт в том или ином вопросе более ценным, чем опыт людей старшего возраста.
— Могли и на решающие сходы отправить грамотного молодого человека, мнению которого доверяли, независимо от его положения в семейной иерархии. К примеру, штабс-ротмистр лейбгвардии Его Императорского Величества Малсаг Уцигович Долгиев был выбран старшим в период Кавказской войны против Шамиля, — приводит пример Заретхан.
За воспитание детей прежде всего отвечали молодые родители. Но кто-то из старших поколений обязательно следил за тем, как они это делают, как обучают тому, что должно пригодиться ребенку в жизни.
— В определенном возрасте ребенку приходилось держать «экзамены на зрелость». В старину проводили праздники посвящения мужчин и праздники посвящения женщин, — объясняет Плиева. — Например, 12−14-летние юноши соревновались во владении оружием, в умении обращаться с лошадью. Нередко для демонстрации силы требовалось поднять большого барана или молодого бычка, теленка, оторвать от земли огромный камень…
«Экзаменовали» умение джигитовать, ездить верхом, владеть саблей и кинжалом. И с тех пор, как появилось огнестрельное оружие, начали проверять умение парня метко стрелять.
— После сдачи экзаменов на зрелость юноши переходили в более старшую возрастную группу. Теперь молодой человек мог оставить дом и отправиться учиться, если по возрасту он уже подошел к этому, ему позволялось жениться, — объясняет Заретхан. — Им дарили первые в их жизни шапки, кожаные ремни с серебряными накладками и кинжал.
Девушки вплоть до начала XX века также сдавали всю мужскую программу, кроме поднятия тяжестей.
— Джигитовка, владение оружием… Помимо этого, девочки должны были уметь готовить пищу, обрабатывать раны, разбираться в лекарственных растениях, уметь врачевать болезни, вышивать, делать войлочные или тканые ковры, — рассказывает Заретхан Плиева.
Когда в ингушские поселения заезжали путники, их принимали радушно и с почестями. При этом действовало правило: переступив порог ингушского дома, гости становились равны между собой, но лучшее место неизменно доставалось старшему из гостей. Актуально это и сегодня: скажем, если работник по возрасту старше своего работодателя, то его сажают во главе стола и принимают с особыми почестями. Это не всегда нравится человеку, стоящему выше по положению, но он должен знать следующее:
— Выражать недовольство по этому поводу и тем более унижать человека, которому отведено почетное место за столом, недопустимо — это может быть расценено как оскорбление гостеприимному дому и его хозяевам, — объясняет Заретхан Плиева.
Согласно своду неписаных правил, иногда ровесники или даже младший по возрасту считается старше другого родственника. Например, двоюродный брат — сын тети, сестры отца — считается младше своего двоюродного брата — сына дяди, брата матери. У него положение «услужливое». Он должен помогать двоюродным братьям и сестрам.
У всех кавказских и среднеазиатских народов есть обычай — надо вставать, когда входит старший, и не важно, женщина это или мужчина. Младшие не имеют права перебивать старших, перечить им, противоречить их воле. Недовольство их решениями надо передавать через более взрослых родственников, которые будут разговаривать с ними на равных и озвучат точку зрения молодого человека.
Также старшие мужчины, а у некоторых народов и женщины, участвуют в процессе сватовства. Это своеобразный «отдел маркетинга брачного агентства», ведь во время обсуждения и представления кандидата про него расскажут то, что не услышишь от родителей. Ко многим старшим женщинам можно обратиться за советом по поводу невесты. Они, умудренные опытом, замечающие все детали, расскажут, насколько та или иная девушка воспитанная и хозяйственная.
А почетная и ответственная обязанность поддерживать родственные связи, организовывать семейные праздники и посиделки возлагается на младшее поколение.