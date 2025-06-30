От совета старшего голова не заболит: откуда на Кавказе уважение к старшему поколению

— На этих весельях тоже обязательно на почетном месте сидели самые «большие» люди, а кто-то из второго поколения взрослых мужчин командовал ходом мероприятия. Если устраивались танцы, то один из взрослых мог взять в руку трость, палку или иной предмет и указать им на определенного юношу или девушку, приглашая их в танцевальный круг. Подобные мероприятия проводились достаточно часто, — объясняет Заретхан. — Это были не только свадьбы, но и приезд гостей или возвращение путников, которые, к примеру, ездили за товарами по Шелковому пути в Миср (Египет) или Индокитай, где главным торговым центром, который посещали все ингуши, был Сикким (ныне — один из штатов Индии).