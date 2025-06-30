В Воронеже простились с сотрудницей библиотеки ВГУ

«Наталья Всеволодовна была человеком разносторонних интересов и неиссякаемой энергии, отличалась жизнерадостностью, открытостью, трудолюбием и честностью. Она никогда не сдавалась перед лицом трудностей, подавая пример силы духа и упорства», — говорят ее коллеги.