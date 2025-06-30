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В Воронеже простились с сотрудницей библиотеки ВГУ

Наталья Зорникова посвятила работе в вузе 36 лет.

27 июня ушла из жизни выдающаяся сотрудница библиотеки ВГУ Наталья Зорникова, посвятившая работе в вузе 36 лет. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Наталья Зорникова занимала должность ведущего специалиста по научно-технической информации, затем стала ведущим библиографом в информационно-библиографическом отделе Зональной научной библиотеки. А с 2012 года руководила сектором информационно-библиографического отдела ЗНБ ВГУ.

«Наталья Всеволодовна была человеком разносторонних интересов и неиссякаемой энергии, отличалась жизнерадостностью, открытостью, трудолюбием и честностью. Она никогда не сдавалась перед лицом трудностей, подавая пример силы духа и упорства», — говорят ее коллеги.

Прощание с Натальей Зорниковой состоялось в субботу, 28 июня, в Храме Воскресения Христова.