В Воронеже простились с сотрудницей библиотеки ВГУ

27 июня ушла из жизни выдающаяся сотрудница библиотеки ВГУ Наталья Зорникова, посвятившая работе в вузе 36 лет. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Наталья Зорникова занимала должность ведущего специалиста по научно-технической информации, затем стала ведущим библиографом в информационно-библиографическом отделе Зональной научной библиотеки. А с 2012 года руководила сектором информационно-библиографического отдела ЗНБ ВГУ.
«Наталья Всеволодовна была человеком разносторонних интересов и неиссякаемой энергии, отличалась жизнерадостностью, открытостью, трудолюбием и честностью. Она никогда не сдавалась перед лицом трудностей, подавая пример силы духа и упорства», — говорят ее коллеги.
Прощание с Натальей Зорниковой состоялось в субботу, 28 июня, в Храме Воскресения Христова.