В России могут изменить порядок оплаты услуг ЖКХ: подробности

В настоящее время при наличии ОДПУ жильцы платят по нормативам, а перерасчет по фактическим показаниям проводится только в конце года. Это создает финансовые проблемы для управляющих организаций, которые обязаны оплачивать ресурсоснабжающим компаниям реальные объемы потребления, но не могут оперативно взыскать эти средства с собственников. Такой дисбаланс приводит к нехватке средств на текущий ремонт и ухудшению условий проживания.