В России могут изменить порядок оплаты услуг ЖКХ: подробности

В Государственную Думу внесут законопроект, предусматривающий изменение принципа расчета платежей за коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества в многоквартирных домах. Документ, разработанный членами комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, предполагает переход с нормативного метода расчета на оплату по фактическому потреблению при наличии общедомовых приборов учета (ОДПУ).
Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на изменение части 9.2 статьи 156 Жилищного кодекса РФ. В случае принятия закона стоимость коммунальных ресурсов для содержания общего имущества будет определяться исключительно по показаниям ОДПУ по итогам каждого расчетного периода, независимо от решения собственников.
В настоящее время при наличии ОДПУ жильцы платят по нормативам, а перерасчет по фактическим показаниям проводится только в конце года. Это создает финансовые проблемы для управляющих организаций, которые обязаны оплачивать ресурсоснабжающим компаниям реальные объемы потребления, но не могут оперативно взыскать эти средства с собственников. Такой дисбаланс приводит к нехватке средств на текущий ремонт и ухудшению условий проживания.
Законопроект предусматривает переходный период для адаптации к новым правилам. Как пояснил соавтор инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, принятие этих изменений означает, что собственники будут платить только за фактически потребленные ресурсы. Ежемесячные квитанции станут отражать реальное потребление дома, аналогично тому, как это работает с индивидуальными приборами учета.
Напомним, что с 1 июля в России повысятся суммы в платежках за ЖКХ. Коммунальные услуги подорожают в среднем на 12%.