В России хотят ввести новые пошлины для мигрантов: вот о чем речь

Сайт KP.RU сообщал, что граждане в праве вернуть госпошлину, если, например, суд отказался принять ваше заявление, прекратил производство по делу либо оставил заявление без рассмотрения. Право на возврат также возникает в случае, когда нотариус отказал в совершении нотариального действия, если заявитель сам отозвал заявку на получение государственной услуги или она была отклонена госорганом без рассмотрения.