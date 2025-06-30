В России хотят ввести новые пошлины для мигрантов: вот о чем речь

1 сентября 2025 года в России могут серьезно повысить госпошлины и для мигрантов, и для автовладельцев. 30 июня этот законопроект Минфина рассмотрит правительственная комиссия. Об этом сообщает сайт «Известия».
Так, отмечает издание, пошлина за постановку на миграционный учет составит 500 рублей, продление разрешения на работу — 4200 рублей, столько же будет стоить и выдача и продление патента, а выдача дубликатов документов с сентября будет обходиться в 2100 рублей.
Вместе с тем, вырастут и транспортные пошлины. Вдвое увеличится стоимость водительских прав (до четырех — шести тысяч рублей), в полтора раза подорожает оформление ПТС (до 1200 рублей), а за выдачу пластикового СТС с сентября придется платит уже не полторы тысячи, как сейчас, а 4500 рублей.
Минфин напомнил, что в последний раз индексация пошлин проходила 7−11 лет назад. Если же ведомства оказывают услугу мигрантам бесплатно, то, по сути, финансирование происходит за счет российских налогоплательщиков.
Вместе с тем, увеличение пошлин принесет в бюджет страны порядка 45,4 миллиарда рублей дополнительного дохода. По оценкам ведомства, 17 млрд из них — миграционные пошлины и 28,3 млрд — транспортные.
Напомним, с января 2025 года подорожала пошлина за расторжение брака, а после этого очередь дошла и до судебных разбирательств. Власти планировали существенно повысить госпошлины за обращение в арбитражные суды и суды общей юрисдикции.
Сайт KP.RU сообщал, что граждане в праве вернуть госпошлину, если, например, суд отказался принять ваше заявление, прекратил производство по делу либо оставил заявление без рассмотрения. Право на возврат также возникает в случае, когда нотариус отказал в совершении нотариального действия, если заявитель сам отозвал заявку на получение государственной услуги или она была отклонена госорганом без рассмотрения.