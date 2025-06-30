Пошлины Трампа ударили по торговым портам, они переполнены, пишет FT.
Порты крупнейших европейских стран столкнулись с беспрецедентной перегрузкой из-за новых торговых пошлин в США, введенных по инициативе президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей судоходных и логистических компаний. Наиболее острая ситуация наблюдается в портах Роттердама, Антверпена и Гамбурга.
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«Все крупные хабы переполнены», — заявил изданию управляющий директор голландской судоходной компании WEC Lines Цезарь Луйкенаар. По его словам, значительная часть европейских портов в данный момент работает на пределе своих возможностей, что затрудняет движение товаров по всему региону.
Отмечается, что в портах Роттердама, Антверпена и Гамбурга проблемы с логистикой наиболее острые. Грузовые суда и баржи вынуждены ждать погрузки и разгрузки по нескольку дней, что приводит к сбоям в работе всей цепочки поставок.
Представители транспортной отрасли отмечают, что ситуация усугубляется не только из-за непредсказуемой тарифной политики США, но и вследствие низкого уровня воды в европейских реках. Это ограничивает количество барж, которые могут одновременно работать в портах, и увеличивает время ожидания для контейнеровозов. Ожидается, что перегрузка портов сохранится минимум несколько месяцев.
С 2 апреля в Соединенных Штатах Америки вступили в силу новые таможенные пошлины, введенные по инициативе Трампа. В частности, установлен базовый импортный тариф в размере 10% на все зарубежные товары. Дополнительно предусмотрены специальные ставки для продукции из отдельных стран. Против РФ пошлин введено не было.
Евросоюз жестко ответил США на торговые пошлины. В качестве ответной меры Союз ввел торговые тарифы в отношении Штатов.
Кроме того Трамп развязал торговую войну против КНР. Зарубежные СМИ считают, что она обречена на провал, так как Пекин готов к экономическому противостоянию. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на регулярном брифинге заявил, что власти страны готовы координировать действия с ЕС, для отстаивания правил справедливой международной торговли.
Как предположили в Европе, Китай может воспользоваться тем, что Трамп не ввел торговые пошлины против России, для перенаправления или ребрендинга товаров и усилить свое положение. Такие заявления последовали на фоне хороших российско-китайских отношений, которые только продолжают улучшаться.