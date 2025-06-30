FT: европейские порты переполнены из-за новых пошлин Трампа

Представители транспортной отрасли отмечают, что ситуация усугубляется не только из-за непредсказуемой тарифной политики США, но и вследствие низкого уровня воды в европейских реках. Это ограничивает количество барж, которые могут одновременно работать в портах, и увеличивает время ожидания для контейнеровозов. Ожидается, что перегрузка портов сохранится минимум несколько месяцев.