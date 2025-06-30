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Девушка из Чебоксар чуть не лишилась глаза, когда ловила букет невесты

Во время свадебного торжества в Чебоксарах произошёл пугающий инцидент. Как сообщает SHOT, 25-летняя Виктория, участвуя в традиционном ритуале ловли букета невесты, получила серьёзную травму глаза.

Источник: Life.ru

Девушка из Чебоксар чуть не лишилась глаза, когда ловила букет невесты. Видео © Telegram / SHOT.

Из-за низких потолков невеста пульнула цветы не над головой, а сразу в толпу жаждущих выскочить замуж. Стебли залетели Виктории прямо в глаз. Пострадавшая уехала со свадьбы на скорой, в больнице ей диагностировали травму конъюнктивы и ссадину роговицы.

Ранее ужасный инцидент случился с 35-летним рыбаком из Набережных Челнов, который почти лишился зрения после того, как упал на острый сучок. Он отправился на рыбалку с товарищами в окрестностях посёлка Сосновый Бор, но его отдых неожиданно превратился в настоящую катастрофу.