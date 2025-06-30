Девушка из Чебоксар чуть не лишилась глаза, когда ловила букет невесты

Ранее ужасный инцидент случился с 35-летним рыбаком из Набережных Челнов, который почти лишился зрения после того, как упал на острый сучок. Он отправился на рыбалку с товарищами в окрестностях посёлка Сосновый Бор, но его отдых неожиданно превратился в настоящую катастрофу.