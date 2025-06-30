Куда берут без ЕГЭ — варианты для тех, кто не сдавал или провалил

К сожалению, не все набирают достаточное количество. Даже если у вас за три-четыре экзамена суммарно от 120 до 180 баллов, это уже «не топ» и считается низким результатом, с которым поступить в вуз будет сложно. Проходной балл каждый год растёт, и если в прошлом году по выбранному вами направлению он был, допустим, 200, то в этом уже спокойно может вырасти до 220. Это зависит не только от результатов ЕГЭ поступающих, но и от количества бюджетных мест, ведь каждый год оно корректируется, и не всегда в положительную сторону.