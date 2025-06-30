Путешественники из РГО на парусном катамаране поплыли из Красноярска в Санкт-Петербург

За экспедицией можно наблюдать в их телеграм-канале.
Группа путешественников из Русского географического общества начала уникальную экспедицию, направляясь из Красноярска в Санкт-Петербург. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.
Исследователи планируют пройти маршрут протяженностью 6469 километров, начиная от Красноярской ГЭС, спускаясь по Енисею до Карского моря, а затем следуя вдоль Северного морского пути до Санкт-Петербурга. Весь путь займет около двух месяцев.
Для этого путешествия команда выбрала парусный катамаран под названием Don’t Panic, который использует только парус и солнечную энергию для работы электромотора, полностью отказываясь от топлива.
Основные цели экспедиции включают изучение арктической флоры и фауны, популяризацию парусных автономных путешествий и исследование возможностей генерации солнечной энергии в условиях Крайнего Севера. Организаторы проекта — Александр Соколенко и Юлия Бояринцева, члены Русского географического общества и Всероссийской федерации парусного спорта, являются многократными чемпионами Красноярского края и обладателями переходящего кубка «Самой быстроходной яхты». Они имеют значительный опыт в длительных автономных парусных переходах.
Одним из самых интересных вопросов, которые возникли перед командой, стал способ спуска катамарана на Енисей. Рассматривались несколько вариантов: использование судоподъемника или помощь друзей. Первый вариант был отвергнут из-за высокой стоимости — 280 тысяч рублей за спуск и необходимость ремонта самого судоподъемника, который откроется только в сентябре. Поэтому команда выбрала второй вариант, следуя мудрой пословице: «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей».
Отметим, что сегодня уже шестой день необычного путешествия. У команды бывали спокойные дни и бурные ночи:
«Немного проспали ранний выход. Ночью катамаран крутило на якоре и пару раз приходилось выскакивать проверять».
Оставайтесь с нами и будьте в курсе необычного приключения.
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