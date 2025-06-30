Путешественники из РГО на парусном катамаране поплыли из Красноярска в Санкт-Петербург

Одним из самых интересных вопросов, которые возникли перед командой, стал способ спуска катамарана на Енисей. Рассматривались несколько вариантов: использование судоподъемника или помощь друзей. Первый вариант был отвергнут из-за высокой стоимости — 280 тысяч рублей за спуск и необходимость ремонта самого судоподъемника, который откроется только в сентябре. Поэтому команда выбрала второй вариант, следуя мудрой пословице: «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей».