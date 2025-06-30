Минтранс сказал, отменят ли техосмотр для физлиц в Беларуси по аналогии с РФ

Минтранс сказал, отменят ли обязательный техосмотр автомобилей в Беларуси, которые граждане используют в личных целях, по аналогии с Россией. Подробности рассказал первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Григорий Глазко. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале Палаты представителей Национального собрания.
— В настоящий момент мы не поддерживаем эту позицию… Это по нашему мнению, приведет к тому, что ухудшится ситуация с безопасностью на дорогах общего пользования, — акцентировал внимание представитель Министерства транспорта и коммуникаций.
Глазко уточнил, что также у Беларуси есть международные обязательства: белорусский сертификат о прохождении техосмотра признан за пределами страны.
Тем временем МВД раскрыло новые возможности «умных» камер фиксации нарушений в Беларуси.
Ранее «Минсктранс» сказал, что минчане могут дать оценку упрощенной системе навигации трамваев.
Кстати, ремонт дороги начинается в единственном пункте пропуска на границе с Польшей.