В День молодежи омичи станцевали «Медлячок» на Соборной площади

В рамках всероссийского празднования Дня молодежи в Омске прошел необычный флешмоб под названием «Медлячок». Несколько тысяч участников станцевали медленный танец на Соборной площади.
Главным музыкальным сюрпризом события стало выступление звездного ведущего праздника, Вячеслава Макарова, исполнившего трогательную песню «Разбуди меня». Под ее нежные аккорды омичи разного возраста станцевали эмоциональный медленный танец.
Флешмоб стал одним из множества других мероприятий праздника, который длился целых три дня.
Ранее мы писали, что омичи, спешившие на вчерашний концерт, толпами шли по ухоженным газонам с цветами в самом центре города.