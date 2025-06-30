В РФ раскрыли горькую правду об отношениях с Азербайджаном

«Но при этом никаким стратегическим партнером с самого начала, в чем заблуждение с нашей стороны, Азербайджан не являлся на всем протяжении истории своей независимости», — рассказал Затулин «Ленте.ру». Он выразил сомнения в перспективах использования Азербайджана как ключевого звена в транспортном коридоре «Север-Юг». По его словам, несмотря на продолжающуюся работу в этом направлении, пока не удалось добиться существенного прогресса.