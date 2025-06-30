В РФ раскрыли горькую правду об отношениях с Азербайджаном

Азербайджан перестал учитывать реакцию России.
Азербайджан никогда не был стратегическим партнером России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Но при этом никаким стратегическим партнером с самого начала, в чем заблуждение с нашей стороны, Азербайджан не являлся на всем протяжении истории своей независимости», — рассказал Затулин «Ленте.ру». Он выразил сомнения в перспективах использования Азербайджана как ключевого звена в транспортном коридоре «Север-Юг». По его словам, несмотря на продолжающуюся работу в этом направлении, пока не удалось добиться существенного прогресса.
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Затулин подчеркнул, что Азербайджан не состоит ни в Евразийском экономическом союзе, ни в Организации договора о коллективной безопасности — ключевых интеграционных структурах, объединяющих стратегических партнеров России. Депутат отметил, что после событий в Нагорном Карабахе и фактической зачистки региона от армянского населения, Азербайджан перестал учитывать возможную реакцию России. Несмотря на политические разногласия, между странами сохраняются тесные экономические и гуманитарные связи. В России работает значительное число трудовых мигрантов из Азербайджана, а среди российских граждан много представителей азербайджанской диаспоры.
Напомним, поводом для обострения отношений между странами стало решение министерства культуры Азербайджана отменить все культурные мероприятия с участием российских организаций. Это было связано с действиями российских правоохранительных органов в Свердловской области, где были задержаны граждане Азербайджана. МИД Азербайджана выступил с официальным протестом и потребовал расследования инцидента.