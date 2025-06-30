Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От 264 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии конфискованные машины распродадут по цене от 264 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Росимущество на аукционе распродаст конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах до 23 июля принимают через электронную площадку «Фабрикант».

Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 264 тысяч рублей. 29 июля с молотка будут распроданы:

— Lada Granta 2019 года выпуска — начальная цена лота составляет 670 тысяч рублей;

— Chevrolet Niva 2020 — 919 тысяч рублей;

— Lada Niva Bronto 2023 — 786 тысяч рубля;

— Mazda 3 2007 — 480 тысяч рублей;

— Chevrolet Niva 2017 — 700 тысяч рублей;

— Chevrolet Cobalt 2021 — 930 тысяч рублей;

— Mitsubishi L200 2011 — 1,3 миллиона рублей;

— Lada Vesta 2018 — 760 тысяч рублей;

— Lada Granta 2018 — 290 тысяч рублей;

— Lada Kalina 2019 — 264 тысячи рублей;

— Lada Kalina 2014 — 320 тысяч рублей;

— Hyundai i30 2014 — 605 тысяч рублей;

— Volkswagen Polo 2012 — 434 тысячи рублей;

— Lada Vesta 2021 — 782 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.