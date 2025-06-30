От 264 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии Росимущество на аукционе распродаст конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах до 23 июля принимают через электронную площадку «Фабрикант».
Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 264 тысяч рублей. 29 июля с молотка будут распроданы:
— Lada Granta 2019 года выпуска — начальная цена лота составляет 670 тысяч рублей;
— Chevrolet Niva 2020 — 919 тысяч рублей;
— Lada Niva Bronto 2023 — 786 тысяч рубля;
— Mazda 3 2007 — 480 тысяч рублей;
— Chevrolet Niva 2017 — 700 тысяч рублей;
— Chevrolet Cobalt 2021 — 930 тысяч рублей;
— Mitsubishi L200 2011 — 1,3 миллиона рублей;
— Lada Vesta 2018 — 760 тысяч рублей;
— Lada Granta 2018 — 290 тысяч рублей;
— Lada Kalina 2019 — 264 тысячи рублей;
— Lada Kalina 2014 — 320 тысяч рублей;
— Hyundai i30 2014 — 605 тысяч рублей;
— Volkswagen Polo 2012 — 434 тысячи рублей;
— Lada Vesta 2021 — 782 тысяч рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.