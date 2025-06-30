В центре Ростова частично ограничат движение до декабря

По информации ведомства, снять ограничение планируется спустя полгода — 18 декабря. Кроме того, с 10 июля, на участке Кировского между Лермонтовской и Красноармейской ограничат движение автомобилей и прохожих из-за прокладки водопроводной сети. Аналогичные меры введут на Красноармейской возле дома № 109а. Работы на участках завершатся 7 ноября.