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В центре Ростова частично ограничат движение до декабря

Неудобства связаны со строительством и ремонтом инженерной инфраструктуры.

С понедельника, 30 июня, в донской столице временно перекроют проезд транспорта на Кировском, 57а — это связано с необходимостью проезда спецтехники для строительно-монтажных работ. О временных неудобствах предупредили в ростовском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

По информации ведомства, снять ограничение планируется спустя полгода — 18 декабря. Кроме того, с 10 июля, на участке Кировского между Лермонтовской и Красноармейской ограничат движение автомобилей и прохожих из-за прокладки водопроводной сети. Аналогичные меры введут на Красноармейской возле дома № 109а. Работы на участках завершатся 7 ноября.

Ранее сообщалось, что с 27 июня до 1 сентября в Ростове будет ограничено движение транспорта по улице Лелюшенко.