На Крымском мосту резко выросла очередь — время ожидания

В ночь на понедельник движение по Крымскому мосту перекрывали более чем на час. Это делается из соображений безопасности. В Минобороны РФ сообщили, что в период с 23.00 29 июня до 0.00 30 июня силы ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря.