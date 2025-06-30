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На Крымском мосту резко выросла очередь — время ожидания

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. Своей очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края ожидают 620 автомобилей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Источник: РИА "Новости"

Двумя часами ранее со стороны Кубани проезда ожидали почти 200 машин. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет было. По состоянию на 6 утра понедельника проезд был свободным в обоих направлениях.

«В очереди со стороны Тамани находятся 620 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — сказано в сообщении по состоянию на 9 часов утра.

Проезд со стороны Крыма по-прежнему остается свободным.

В ночь на понедельник движение по Крымскому мосту перекрывали более чем на час. Это делается из соображений безопасности. В Минобороны РФ сообщили, что в период с 23.00 29 июня до 0.00 30 июня силы ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря.

Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.