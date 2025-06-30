Вагоны в честь джадидов: Ташкентское метро подключилось к мировому арт-тренду

Сегодня память о джадидах возрождается. Оформление вагона метро в их честь — важный и красивый жест, напоминающий горожанам об истории страны, её героях и ценностях. Это не только дань уважения, но и элемент культурного воспитания, который ежедневно будет видеть тысячи пассажиров.