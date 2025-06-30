Вагоны в честь джадидов: Ташкентское метро подключилось к мировому арт-тренду

Такие поезда превращаются в настоящие передвижные галереи, удивляют пассажиров и создают особую атмосферу в поездках.
Теперь к этому движению присоединилось и ташкентское метро. Пресс-служба «подземки» представила видеоролик с новым оформлением вагона, посвящённого джадидам — выдающимся деятелям национального возрождения начала XX века. На стенах вагона изображены портреты таких знаковых фигур, как Абдулхамид Чулпан (1897−1938), Абдулла Авлони (1878−1934), Абдулла Кадыри (1894−1938) и Абдурауф Фитрат (1886−1938). Рядом с портретами можно прочитать их известные высказывания, ставшие символами борьбы за просвещение, культуру и свободу.
Кто такие джадиды?
Джадиды — представители прогрессивного движения за обновление (от арабского «джадид» — «новый»), которое возникло в конце XIX — начале XX века. Основной целью джадидов было просвещение народа, развитие науки, искусства и культуры, реформирование образования и освобождение от невежества. Они выступали за создание светских школ нового типа, за развитие литературы на родных языках, за свободу мысли и слова.
В Узбекистане джадидское движение сыграло ключевую роль в пробуждении национального самосознания. Джадиды стремились построить общество, основанное на знаниях, культуре и справедливости. Однако многие из них стали жертвами репрессий 1930-х годов. Такие выдающиеся личности, как Чулпан, Кадыри и Фитрат, были арестованы и расстреляны, их труды на десятилетия преданы забвению.
Сегодня память о джадидах возрождается. Оформление вагона метро в их честь — важный и красивый жест, напоминающий горожанам об истории страны, её героях и ценностях. Это не только дань уважения, но и элемент культурного воспитания, который ежедневно будет видеть тысячи пассажиров.