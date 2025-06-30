Фальсификацию выборов в Молдове может предотвратить только оппозиция: «Голосование на зарубежных участках находится под контролем структур, лояльных власти» — мнение

«Если оппозиция и на этот раз не сможет обеспечить мониторинг за голосованием на зарубежных участках, снова возникнут обоснованные подозрения в том, что организаторы выборов сфальсифицировали их результаты. Но они снова не будут доказаны, потому что это просто некому будет сделать,» — заявил Чубашенко.