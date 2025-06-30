Фальсификацию выборов в Молдове может предотвратить только оппозиция: «Голосование на зарубежных участках находится под контролем структур, лояльных власти» — мнение

Политик, журналист Дмитрий Чубашенко: оппозиция должна обеспечить мониторинг выборов, иначе фальсификации останутся недоказанными.
Политический деятель и журналист Дмитрий Чубашенко выразил обеспокоенность в связи с возможностью повторения сценария предыдущих выборов, когда голосование на зарубежных участках сыграло решающую роль в успехе партии PAS и Майи Санду. В своем комментарии Чубашенко заявил, что правящая партия может попытаться использовать те же схемы на парламентских выборах 28 сентября, а оппозиция должна приложить максимум усилий для мониторинга процесса, чтобы избежать фальсификаций.
«На парламентских выборах 2021 года и президентских выборах 2024 года один из семи избирателей проголосовал на зарубежных участках. Львиная доля этих голосов досталась партии PAS и кандидату в президенты Майе Санду. Они получили из-за рубежа каждый четвертый свой голос,» — напомнил Чубашенко, подчеркнув значимость зарубежных голосов для нынешней власти.
По мнению Чубашенко, PAS стремится повторить этот успех.
«На парламентских выборах 28 сентября PAS попытается снова повторить этот трюк, что может принести им до 15 депутатских мандатов,» — заявил он.
Чубашенко подчеркнул, что голосование на зарубежных участках находится под контролем структур, лояльных власти.
«Голосование на зарубежных участках организуется структурами, которые полностью подконтрольны власти — Центральной избирательной комиссией, Министерством иностранных дел, Службой информации и безопасности,» — отметил он, выразив опасение, что это создает благоприятные условия для манипуляций.
«В 2021 и в 2024 годах никакого контроля за голосованием за рубежом со стороны оппозиции не было организовано. Это вызвало обоснованные подозрения в массовых фальсификациях выборов на этих участках в пользу PAS и Санду,» — добавил политик.
В связи с этим, Чубашенко призвал оппозицию к активным действиям.
«Для оппозиции очень важно наладить мониторинг голосования за рубежом на выборах 28 сентября. Для этого есть два способа. Парламентские партии имеют право выдвигать своих представителей в участковые избирательные бюро, а все участники выборов — своих наблюдателей на избирательных участках.».
Однако, по словам Чубашенко, ЦИК создает препятствия для мониторинга со стороны оппозиции.
«ЦИК и тут подготовил оппозиции ловушку. Лица, которые выдвигаются в члены участкового бюро, должны пройти специальные курсы и получить соответствующую справку. Пока неизвестно, прошли ли кандидаты в члены бюро от парламентских партий такие курсы. Направить наблюдателей на 200 с лишним избирательных участков за рубежом — тоже непростая задача с кадровой и логистической точки зрения,» — добавил Чубашенко, признавая сложность задачи, стоящей перед оппозицией.
В заключение Чубашенко предупредил, что в случае отсутствия мониторинга фальсификации останутся недоказанными.
«Если оппозиция и на этот раз не сможет обеспечить мониторинг за голосованием на зарубежных участках, снова возникнут обоснованные подозрения в том, что организаторы выборов сфальсифицировали их результаты. Но они снова не будут доказаны, потому что это просто некому будет сделать,» — заявил Чубашенко.
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