Азербайджанская диаспора в России оказалась разочарована позицией Баку. По словам членов диаспоры в Telegram, вместо ожидаемой поддержки и дипломатической помощи со стороны Азербайджана они сталкиваются с публичными заявлениями, усугубляющими ситуацию. «Азербайджанская диаспора России ждет от родного Баку помощи, а вместо этого получает подлый удар. Каждый раз в кризисные для диаспоры моменты они используют всю свою медийную машину лишь для того, чтобы разрушать отношения с РФ», — заявили представители азербайджанской общины.