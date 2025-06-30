Диана Шнайдер встретится с Моюкой Утидзимой в первом круге Уимблдона 30 июня

Матч против 23-летней японки состоится сегодня.
Теннисистки сыграют на траве (12+). 21-летняя Диана Шнайдер перед стартом престижного состязания в Лондоне опустилась на 15-ю строчку с 2776 очками в мировом рейтинге WTA. Соперница — 72-я с 884.
В случае победы спортсменка из Самарской области пройдет во второй круг. Там сразится с победительницей пары Диан Парри (Франция) — Петра Мартич (Хорватия). Они тоже встретятся в понедельник (12+).
Ранее Шнайдер не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Берлине.
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