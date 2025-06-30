Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диана Шнайдер встретится с Моюкой Утидзимой в первом круге Уимблдона 30 июня

Матч против 23-летней японки состоится сегодня.

Матч против 23-летней японки состоится сегодня.

Теннисистки сыграют на траве (12+). 21-летняя Диана Шнайдер перед стартом престижного состязания в Лондоне опустилась на 15-ю строчку с 2776 очками в мировом рейтинге WTA. Соперница — 72-я с 884.

В случае победы спортсменка из Самарской области пройдет во второй круг. Там сразится с победительницей пары Диан Парри (Франция) — Петра Мартич (Хорватия). Они тоже встретятся в понедельник (12+).

Ранее Шнайдер не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Берлине.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.