Багреева: за 5 лет город реализовал на торгах более 600 земельных участков

Заммэра напомнила, что на городских торгах можно приобрести или получить в аренду участки как для индивидуального жилищного строительства, так и для бизнеса, например, для строительства гаражей, возведения спортивных, культурно-досуговых или промышленных объектов, в том числе в рамках программы масштабных инвестпроектов.