Багреева: за 5 лет город реализовал на торгах более 600 земельных участков

За пять лет, с мая 2020 года по май 2025 года, участники московских городских торгов приобрели и арендовали 611 земельных участков общей площадью 143 га, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Участниками таких торгов стали 5,2 тыс. человек. Свыше 70% всех объектов — 434 — расположено в Троицком и Новомосковском административных округах. В тройку лидеров также вошли Восточный и Западный округа», — рассказала Багреева.
Самый большой участок, реализованный за пять лет, — площадью 5,2 га, в Косино-Ухтомском районе. Он был арендован для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Самый маленький — арендованное для строительства торгово-бытового объекта землевладение площадью 252 кв. м в районе Троицк.
Заммэра напомнила, что на городских торгах можно приобрести или получить в аренду участки как для индивидуального жилищного строительства, так и для бизнеса, например, для строительства гаражей, возведения спортивных, культурно-досуговых или промышленных объектов, в том числе в рамках программы масштабных инвестпроектов.
Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов напомнил, что купить или арендовать на торгах земельный участок можно даже из дома, достаточно зарегистрироваться на электронной торговой площадке и оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).
«В среднем на один лот претендуют девять человек, однако за некоторые объекты конкурируют десятки участников. Например, в ходе торгов за право приобретения участка для частного строительства в районе Солнцево боролся 81 участник», — рассказал он.
Напомним, что Москва регулярно выставляет на торги различное имущество, полную информацию о котором, включая фотографии и документацию, можно посмотреть в разделе «Имущество от города» Инвестиционного портала Москвы.