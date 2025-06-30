Экономист Балынин: Россияне смогут получить 100 тысяч рублей в 2026 году по льготе

Кроме того, будет учитываться имущественная обеспеченность семьи по тем же критериям, что применяются для назначения единого пособия на детей, пояснил эксперт. Размер выплаты, как отметил Балынин, будет рассчитываться как разница между уплаченным налогом и суммой, определенной по налоговой базе с применением ставки шесть процентов, что фактически означает возврат налогоплательщикам большей части уплаченного налога — семь процентов из 13 процентов, передает Газета.ru.