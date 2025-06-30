Экономист Балынин: Россияне смогут получить 100 тысяч рублей в 2026 году по льготе

В 2026 году россияне смогут получить ежегодную семейную выплату в размере от 80 до 100 тысяч рублей. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
— Расчет размера выплаты базируется на учете региональной специфики: при выполнении вычислений используется именно тот прожиточный минимум, что установлен в регионе проживания семьи с детьми, — заявил он.
Для определения права на семейную выплату россиянам потребуется рассчитать среднедушевой месячный доход за год, предшествующий году назначения выплаты. По его словам, суммарный доход всех членов семьи необходимо разделить на количество членов семьи, и полученный результат не должен превышать полуторакратный размер прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.
Кроме того, будет учитываться имущественная обеспеченность семьи по тем же критериям, что применяются для назначения единого пособия на детей, пояснил эксперт. Размер выплаты, как отметил Балынин, будет рассчитываться как разница между уплаченным налогом и суммой, определенной по налоговой базе с применением ставки шесть процентов, что фактически означает возврат налогоплательщикам большей части уплаченного налога — семь процентов из 13 процентов, передает Газета.ru.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей. Политик считает, что нулевая ставка стимулирует рождение третьих и последующих детей и повысит доступность жилья.