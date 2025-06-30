Жгли машины и готовили взрывы: В российском регионе накрыли ОПС с малолетними экстремистами

По данным Следственного управления СК РФ по Волгоградской области, 17-летний житель региона, придерживающийся радикальных взглядов, создал экстремистское сообщество, в которое вовлёк нескольких подростков. Как сообщили в ведомстве, молодые люди собирались в арендованном гараже, где обсуждали свои планы. Организатор группы через канал в мессенджере публиковал призывы к насилию в отношении отдельных религиозных и национальных групп, а также планировал акции, направленные на подрыв деятельности органов власти и разжигание национальной розни.