Российские войска проводят наступление широким фронтом на Красноармейском направлении. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что на Краснолиманском направлении сражения идут преимущественно в лесополках и балках.
— Городские бои, и пусть незначительное, но все же продвижение наших подразделений в самом Часовом Яре, а также в районе Ступочек, фиксируем на данный момент, — сказал глава ДНР.
Российские войска освободили населенный пункт Новая Кругляковка, расположенный в Харьковской области. Кроме того, бойцы ВС РФ зачистили от солдат украинской армии населенный пункт Ялта в ДНР.
В этот же день военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что солдаты ВС РФ продавили оборону Вооруженных сил Украины под Купянском. До города осталось менее одного километра.
Также в Минобороны сообщили, что системы ПВО сбили 25 дронов Вооруженных сил Украины в небе над Россией. Так, 22 беспилотника были ликвидированы над Воронежской областью.
В тот же день стало известно, что бойцы ВС РФ зачистили от солдат украинской армии населенный пункт Ялта в Донецкой Народной Республике. При этом там уточнили, что успех был достигнут подразделением группировки войск «Восток».