Кучи грунта нашли экологи на берегах воронежских рек Битюг и Тихая Сосна

Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выехали в Острогожский район для обследования водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Тихая Сосна, а также в Эртильский район для обследования водоохранной зоны реки Битюг. Мероприятие проводилось в рамках охраны водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Во время осмотра экологи обнаружили нарушение — распашку прибрежной защитной полосы реки Тихая Сосна и отвалы размываемых грунтов в прибрежной защитной полосе реки Битюг. Инспекторы установили пользователей данных земельных участков и объявили им предостережения о недопустимости нарушения закона.