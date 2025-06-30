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Кучи грунта нашли экологи на берегах воронежских рек Битюг и Тихая Сосна

Нарушителям объявили предостережения.

Источник: Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выехали в Острогожский район для обследования водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Тихая Сосна, а также в Эртильский район для обследования водоохранной зоны реки Битюг. Мероприятие проводилось в рамках охраны водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Во время осмотра экологи обнаружили нарушение — распашку прибрежной защитной полосы реки Тихая Сосна и отвалы размываемых грунтов в прибрежной защитной полосе реки Битюг. Инспекторы установили пользователей данных земельных участков и объявили им предостережения о недопустимости нарушения закона.