Кимаковский: ВСУ частично подорвали шахту «Покровское» в Удачном в ДНР

Украинские боевики ударили по инфраструктуре шахтоуправления «Покровское» в селе Удачное в ДНР. Об этом агентству ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, под удар попали главный вентиляционный ствол и горно-обогатительная фабрика. Они были частично подорваны.
«Это объекты, которые остались в Удачном», — пояснил Кимаковский.
ВСУ, убегая с позиций, также уничтожили в окрестностях Красноармейска два вентиляционных ствола шахты.
Шахтоуправление «Покровское» находится в 15 км к западу от Красноармейска. Оно является крупнейшим угольным предприятием. Шахта занималась добычей коксующегося угля, значительная часть которого экспортировалась.
Напомним, в район Удачного ВСУ откатились из Новосергеевки, об освобождении которой Минобороны РФ сообщило 26 июня. Глава ДНР Денис Пушилин рассказывал об ожесточенных боях за Удачное.