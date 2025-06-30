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Кимаковский: ВСУ частично подорвали шахту «Покровское» в Удачном в ДНР

Украинские боевики ударили по горно-обогатительной фабрике и главному вентстволу шахтоуправления «Покровское».

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики ударили по инфраструктуре шахтоуправления «Покровское» в селе Удачное в ДНР. Об этом агентству ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, под удар попали главный вентиляционный ствол и горно-обогатительная фабрика. Они были частично подорваны.

«Это объекты, которые остались в Удачном», — пояснил Кимаковский.

ВСУ, убегая с позиций, также уничтожили в окрестностях Красноармейска два вентиляционных ствола шахты.

Шахтоуправление «Покровское» находится в 15 км к западу от Красноармейска. Оно является крупнейшим угольным предприятием. Шахта занималась добычей коксующегося угля, значительная часть которого экспортировалась.

Напомним, в район Удачного ВСУ откатились из Новосергеевки, об освобождении которой Минобороны РФ сообщило 26 июня. Глава ДНР Денис Пушилин рассказывал об ожесточенных боях за Удачное.