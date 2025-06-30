Российская замороженная пицца попала под запрет в Беларуси из-за своего состава

В сообщении сказано, что речь идет про замороженную пиццу фирменную original, производителем которой выступает «Щелковский МПК» (город Лосино-Петровский, Россия). В названной пицце было в 12 раз превышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Также были найдены бактерии группы кишечных палочек (колиформы), что не допускается. Пиццу запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 июля 2025 года.