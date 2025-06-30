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Российская замороженная пицца попала под запрет в Беларуси из-за своего состава

В Беларуси запрещена к продаже российская замороженная пицца.

Российская замороженная пицца попала под запрет в Беларуси из-за своего состава. Подробности обнародовали в пресс-службе Госстандарта.

В сообщении сказано, что речь идет про замороженную пиццу фирменную original, производителем которой выступает «Щелковский МПК» (город Лосино-Петровский, Россия). В названной пицце было в 12 раз превышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Также были найдены бактерии группы кишечных палочек (колиформы), что не допускается. Пиццу запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 1 июля 2025 года.

Тем временем Госстандарт запретил популярную белорусскую приправу из-за кишечной палочки.

Кстати, популярные замороженные блины из РФ «Сытый папа» запрещены к продаже в Беларуси.

А еще Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный гель для стирки из Польши.