Зарплатные предложения для курьеров за год выросли на 46%

При этом за месяц медианная зарплата специалистов служб доставки выросла на 10 тыс. рублей. Кроме того, сообщается, что в апреле было зафиксировано небольшое снижение спроса на услуги курьеров, однако в соответствии с ожиданиями SuperJob эта ситуация оказалась сезонной.