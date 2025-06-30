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Зарплатные предложения для курьеров за год выросли на 46%

За месяц медианная зарплата специалистов служб доставки в Москве увеличилась на 10 тыс. рублей.

Источник: Аргументы и факты

Зарплатные предложения для курьеров в Москве за год увеличились на 46%, достигнув к июню 2025 года 135 тыс. рублей, сообщил журнал Forbes со ссылкой на сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.

Компания составила «Индекс курьера», согласно которому представители этой профессии получают в среднем на 11% больше, чем специалисты с высшим образованием (120 тыс. рублей). Кроме того, доход курьеров на 26% выше заработка квалифицированных работников, не имеющих дипломов вузов (90 тыс. рублей).

При этом за месяц медианная зарплата специалистов служб доставки выросла на 10 тыс. рублей. Кроме того, сообщается, что в апреле было зафиксировано небольшое снижение спроса на услуги курьеров, однако в соответствии с ожиданиями SuperJob эта ситуация оказалась сезонной.

Напомним, ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru представил прогноз, согласно которому в 2025 году средняя зарплата в России превысит отметку в 105 тыс. рублей. Он уточнил, что в прошлом году этот показатель составил 89 тыс. рублей.