Еще больше многодетных семей смогут получать в Башкирии компенсацию за обучение детей

Депутаты парламента Башкирии внесли изменения в закон о поддержке многодетных семей, расширив перечень получателей компенсации за обучение детей. Как пояснил председатель Курултая Константин Толкачев, теперь право на возмещение половины стоимости обучения распространяется и на студентов колледжей при высших учебных заведениях, которых в республике насчитывается 620 человек.
Спикер отметил, что ранее действующие нормы позволяли многодетным семьям возвращать до 30 тысяч рублей в год за обучение одного ребенка в техникумах и колледжах, но не учитывали учащихся колледжей при вузах. Он подчеркнул, что благодаря новому закону семьи смогут получить компенсацию и за прошедший 2024/25 учебный год.
Под многодетными семьями, уточняет председатель республиканского Госсобрания, понимаются не только семьи с тремя несовершеннолетними детьми, но и те, где есть дети до 23 лет, обучающиеся очно. Исключение составляют вступившие в брак и находящиеся на полном государственном обеспечении.
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