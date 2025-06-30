Еще больше многодетных семей смогут получать в Башкирии компенсацию за обучение детей

Спикер отметил, что ранее действующие нормы позволяли многодетным семьям возвращать до 30 тысяч рублей в год за обучение одного ребенка в техникумах и колледжах, но не учитывали учащихся колледжей при вузах. Он подчеркнул, что благодаря новому закону семьи смогут получить компенсацию и за прошедший 2024/25 учебный год.