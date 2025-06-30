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С 19 июля в Ростове-на-Дону запретят остановку в районе Рабочего городка

В Ростове отменят парковку на улице Нансена и откроют выделенку на проспекте Шолохова.

Источник: Без источника

С 19 июля 2025 года в Ростове-на-Дону введут запрет на остановку в районе Рабочего городка. Об изменениях в организации дорожного движения сообщает городская администрация.

Остановку и стоянку транспорта полностью запретят на участке около Нансена, 103Д. Эти меры необходимы для повышения безопасности и увеличения пропускной способности проезжей части.

Добавим, также с 19 июня на проспекте Шолохова, на участке от переулка Сборного до Октябрьской площади в западном направлении, откроют выделенную полосу для общественного транспорта. Водителям следует помнить об этом при проезде по указанному отрезку пути.

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